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Димитрис Прифтис — об игре с «Химками» в Единой лиге ВТБ
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Димитрис Прифтис — об игре с «Химками» в Единой лиге ВТБ 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер УНИКСа назвал последнюю четверть катастрофой и похвалил воспитанника «Химок».
Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис после победы своей команды над «Химками» в Единой лиге ВТБ отметил, что казанцы сделал всё для поражения, и выписал комплименты игроку жёлто-синих Тимофею Якушину.
— Это была тяжелейшая во всех смыслах игра, — начал Прифтис. — Мы знали, что соперник будет играть после двух подряд матчей в Евролиге, и поэтому может быть усталым. Мы постарались с самого начала играть в скоростной баскетбол, старались быть агрессивными, встречали их в районе центральной линии. Мы хотели сделать так, чтобы они не могли быстро бежать в нападение, не пускали их быстрые отрывы. На протяжении большей части матча нам всё удавалось, мы контролировали ход игры три четверти и некоторое время в четвёртой. Но последние шесть-семь минут неожиданно обернулись катастрофой для нас. Мы играли как сумасшедшие, сделали всё, чтобы сегодня проиграть. «Химки» играли очень агрессивно, но при этом не нарушали правила. Хорошо, что несколько бросков в концовке и штрафные, которые мы заработали, в итоге помогли нам увезти победу.
Большой удачи «Химкам» и моему другу Георгиосу Барцокасу. Они проделали отличную работу в Евролиге, это очевидно. Команда квалифицировалась в плей-офф, находясь в компании сильнейших европейских клубов. Это очень серьёзное достижение.
— Что случилось в последней четверти? У вас как будто в один миг оказалась другая команда. — Мы почему-то начали дарить сопернику мяч, совершали невынужденные потери. В ситуациях, когда можно отдать рискованную передачу или сыграть надёжно, мы начали выбирать первое. Мы несколько раз подряд сделали вот так потеряли, начали спешить в нападении, хотя можно было подольше разыгрывать мяч. Когда соперник начал постепенно отыгрываться, это оказалось для нас стрессовой ситуацией. «Химки» как раз попали несколько сложных бросков, и это добавило им уверенности. Когда ты делаешь разницу на чём-то одном, и потом это одно начинает тебя подводить, то ты в таких случаях теряешься. Мы стали играть нервно, очень рано израсходовали лимит командных замечаний и поставили соперника на линию раньше, чем хотели бы. Как минимум, шесть штрафных они бросили в те минуты, когда пытались нас догнать. Причём фолили мы по всей площадке. — У вашей команды не было чувства, что игра сделана, когда Барцокас выпустил Якушина? — Не думаю. А что, вы недооцениваете Якушина? — Нет, но у него в этом сезоне 10 минут опыта в Единой лиге. И именно после его выхода случился перелом в игре. Ход Барцокаса мог показаться выбрасыванием белого флага. — Он внёс свой вклад, помогал своей команде. Посмотрите в статистику, у него пять минут и ноль потерь. Он был частью игры, справлялся в защите, не потерялся. Если вы спрашиваете, было ли у меня чувство, что игра сделана, то я отвечу, что не было. Может быть, у кого-то из моей команды оно и было. Что ж, это будет им уроком.
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