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Георгиос Барцокас: УНИКС сосредоточен на Единой лиге ВТБ, нам будет непросто после матчей Евролиги
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Георгиос Барцокас: УНИКС сосредоточен на Единой лиге ВТБ, нам будет непросто после матчей Евролиги 

Советский спорт 43 минуты назад
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«Без сомнения, нас ждет тяжелейший матч, — приводит слова Барцокаса официальный сайт лиги. — УНИКС сейчас полностью сосредоточен на одном турнире — Единой лиге ВТБ. Это отличная организованная команда, с опытными разыгрывающими — Коломом и Понкрашовым.
Соперник атлетичен, с хорошей «скамейкой». Нам будет непросто после двух матчей Евролиги».
Матч «Химки» — УНИКС пройдет 26 марта. Начало — 19:00 (мск).
Напомним, УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ, потерпев только одно поражение в 15 матчах. «Химки» занимают пятое место.
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