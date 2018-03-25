Георгиос Барцокас: УНИКС сосредоточен на Единой лиге ВТБ, нам будет непросто после матчей Евролиги

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал предстоящий матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Без сомнения, нас ждет тяжелейший матч, — приводит слова Барцокаса официальный сайт лиги. — УНИКС сейчас полностью сосредоточен на одном турнире — Единой лиге ВТБ. Это отличная организованная команда, с опытными разыгрывающими — Коломом и Понкрашовым.

Соперник атлетичен, с хорошей «скамейкой». Нам будет непросто после двух матчей Евролиги».

Матч «Химки» — УНИКС пройдет 26 марта. Начало — 19:00 (мск).

Напомним, УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ, потерпев только одно поражение в 15 матчах. «Химки» занимают пятое место.