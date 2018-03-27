Лига ВТБ: комментаторы матча «Химки» — УНИКС поддерживали одну из команд

Единая Лига ВТБ по итогам встречи «Химки» — УНИКС направила письмо в дирекцию Матч ТВ, обратив внимание, что комментаторы поединка открыто поддерживали одну из команд.

«Обращаем ваше внимание, что комментаторы матча открыто поддерживали одну из команд. Считаем, что в основе работы комментаторов должны лежать принципы непредвзятости, объективности и уважения к болельщикам всех клубов Лиги» — говорится в письме.

Единая Лига ВТБ также просит Матч ТВ обратить внимание на проблему необъективного комментирования в других играх чемпионата и способствовать её решению.

Матч «Химки» — УНИКС был показан федеральным канале Матч ТВ в рамках партнерского соглашения между каналом и лигой и закончился победой гостей — 83:80.