Дабл-дабл Адетокумбо помог «Милуоки» победить «Сан-Антонио» 

«Милуоки Бакс» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 106:103. Вернувшийся на паркет после пропуска одной игры лидер «оленей» Яннис Адетокумбо был самым результативным в составе своей команды — 25 очков. 23 пункта в копилку «Бакс» принес Эрик Бледсо, еще 19 — Крис Миддлтон. У «шпор» отличился Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка. Дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов на счету По Газоля.
«Милуоки» одержал вторую победу подряд, а «Сан-Антонио» проиграл впервые за 7 последних матчей.
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки Бакс» — «Сан-Антонио Сперс» — 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28)
«Милуоки Бакс»: Адетокумбо (25 + 10 подборов), Бледсо (23), Миддлтон (19), Хенсон (10)
«Сан-Антонио Сперс»: Олдридж (34), Газоль (22 + 13 подборов), Грин (13), Мюррэй (10 + 9 подборов), Гей (10).