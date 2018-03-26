«Бостон» победил «Сакраменто», Розир набрал 33 очка

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24). «Бостон» одержал 50-ю победу в сезоне.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «кельтов» Терри Розир . В отсутствие восстанавливающегося после травмы основного разыгрывающего команды Кайри Ирвинга Розир набрал 33 очка, собрал 5 подборов и сделал 5 перехватов.

В составе «Сакраменто» больше всех очков набрал защитник Бадди Хилд (21).