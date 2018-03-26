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«Бостон» победил «Сакраменто», Розир набрал 33 очка
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«Бостон» победил «Сакраменто», Розир набрал 33 очка 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 93:104 (27:24, 33:28, 18:28, 15:24). «Бостон» одержал 50-ю победу в сезоне.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «кельтов» Терри Розир. В отсутствие восстанавливающегося после травмы основного разыгрывающего команды Кайри Ирвинга Розир набрал 33 очка, собрал 5 подборов и сделал 5 перехватов.
В составе «Сакраменто» больше всех очков набрал защитник Бадди Хилд (21).
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