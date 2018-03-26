34 очка Макколлума помогли «Портленду» на выезде обыграть «Оклахому»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26).