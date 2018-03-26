34 очка Макколлума помогли «Портленду» на выезде обыграть «Оклахому» 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил центровой гостей Юсуф Нуркич (17 очков и 12 подборов).
Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка, сделал 9 передач и собрал 8 подборов. Дабл-дабл оформил центровой «Тандер» Стивен Адамс (18 очков и 10 подборов).