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34 очка Макколлума помогли «Портленду» на выезде обыграть «Оклахому»
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34 очка Макколлума помогли «Портленду» на выезде обыграть «Оклахому» 

Чемпионат.com 26 марта 2018
Фото: Газета.Ru
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и уступил со счётом 105:108 (17:34, 35:23, 28:25, 25:26).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил центровой гостей Юсуф Нуркич (17 очков и 12 подборов).
Разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук набрал 23 очка, сделал 9 передач и собрал 8 подборов. Дабл-дабл оформил центровой «Тандер» Стивен Адамс (18 очков и 10 подборов).
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