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Оренбургская «Надежда» победила в заключительном матче регулярного этапа ЧР
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Оренбургская «Надежда» победила в заключительном матче регулярного этапа ЧР 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
26 марта оренбургская «Надежда» одержала победу в последнем матч регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги.
Со счетом 72:61 оренбурженки на домашнем паркете победили баскетболисток курской «Ивенты». Самыми результативными игроками матчи в составе желто-бардовых стали Эмма Кэннон (17 очков + 14 подборов) и Брионна Джонс (14+15), сообщает пресс-служба БК «Надежда».
В регулярном чемпионате «Надежда» заняла третье место. 1 апреля в первом четвертьфинальном матче плей-офф оренбургский клуб встретится с «Казаночкой».
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