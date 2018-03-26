Оренбургская «Надежда» победила в заключительном матче регулярного этапа ЧР 

26 марта оренбургская «Надежда» одержала победу в последнем матч регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги.
Со счетом 72:61 оренбурженки на домашнем паркете победили баскетболисток курской «Ивенты». Самыми результативными игроками матчи в составе желто-бардовых стали Эмма Кэннон (17 очков + 14 подборов) и Брионна Джонс (14+15), сообщает пресс-служба БК «Надежда».
В регулярном чемпионате «Надежда» заняла третье место. 1 апреля в первом четвертьфинальном матче плей-офф оренбургский клуб встретится с «Казаночкой».