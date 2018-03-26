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БК «Нижний Новгород» обыграл «Цмоки» в Единой лиге ВТБ
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БК «Нижний Новгород» обыграл «Цмоки» в Единой лиге ВТБ 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Баскетбольная встреча, состоявшаяся 25 марта, в воскресенье, в Минске, завершилась со счетом 78:70.
Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, принеся хозяевам паркета преимущество в два очка.
Решающей стала вторая двадцатиминутка, в ходе которой «горожане» набрали почти вдвое больше баллов, чем белорусский коллектив. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 43:34 в пользу «НН».
Во второй половине встречи нижегородцам, несмотря на все усилия соперника, удалось сохранить комфортный отрыв и одержать победу.
Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Стеван Еловац, набравший 23 очка. На один балл меньше — на счету Юджина Одума.
Одержав шестую победу в 16 играх, нижегородский клуб поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, переместившись в зону плей-офф.
28 марта нижегородцы примут дома «Умана Рейер Венеция» в ответном матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.
Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл «Умана Рейер» в матче Кубка Европы.
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