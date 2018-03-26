БК «Нижний Новгород» обыграл «Цмоки» в Единой лиге ВТБ

Баскетбольная встреча, состоявшаяся 25 марта, в воскресенье, в Минске, завершилась со счетом 78:70.

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, принеся хозяевам паркета преимущество в два очка.

Решающей стала вторая двадцатиминутка, в ходе которой «горожане» набрали почти вдвое больше баллов, чем белорусский коллектив. В результате на большой перерыв команды ушли при счете 43:34 в пользу «НН».

Во второй половине встречи нижегородцам, несмотря на все усилия соперника, удалось сохранить комфортный отрыв и одержать победу.

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» стал Стеван Еловац, набравший 23 очка. На один балл меньше — на счету Юджина Одума.

Одержав шестую победу в 16 играх, нижегородский клуб поднялся на седьмую строчку турнирной таблицы, переместившись в зону плей-офф.

28 марта нижегородцы примут дома «Умана Рейер Венеция» в ответном матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА.

Напомним, БК «Нижний Новгород» проиграл «Умана Рейер» в матче Кубка Европы.