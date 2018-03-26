Оренбургская «Надежда» переиграла курскую «Инвенту»

В заключительном матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги оренбургская «Надежда» переиграла курскую «Инвентру» со счетом 72:61.

По результатам регулярного чемпионата «Надежда» занимает 3 строчку, в стартовом раунде плей-офф желто-бордовым предстоит сразиться с «Казаночкой». Встреча пройдет 1 апреля в Казани. Серия длится до двух побед, второй матч и, если возникнет необходимость, третий и четвертый пройдет в Оренбурге.