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В матче «Оклахома-Сити» — «Портленд» произошла массовая потасовка
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В матче «Оклахома-Сити» — «Портленд» произошла массовая потасовка 

SPORT24.ru 1 час назад
В третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити» и «Портлендом» произошла массовая потасовка.
Инцидент начался со стычки между форвардом «Тандер» Терренсом Фергюсоном и центровым «Блейзерс» Эдом Дэвисом. В итоге участие в потасовке приняли почти все игроки, находившиеся на площадке. В результате судьи дали по техническому фолу зачинщикам потасовки Дэвису и Фергюсону, а также наказали техническими Расселла Уэстбрука и Эвана Тернера. Ни один из игроков не был удален с площадки.
Видео потасовки можно посмотреть.
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