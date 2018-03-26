В третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА между «Оклахома-Сити» и «Портлендом» произошла массовая потасовка.
Инцидент начался со стычки между форвардом «Тандер» Терренсом Фергюсоном и центровым «Блейзерс» Эдом Дэвисом. В итоге участие в потасовке приняли почти все игроки, находившиеся на площадке. В результате судьи дали по техническому фолу зачинщикам потасовки Дэвису и Фергюсону, а также наказали техническими Расселла Уэстбрука и Эвана Тернера. Ни один из игроков не был удален с площадки.
Видео потасовки можно посмотреть.