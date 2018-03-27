Димитрис Итудис: «Игроки ЦСКА доминировали на протяжении всего матча»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды над «Енисеем» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 108:73. По словам специалиста, его команда доминировала на протяжении всей встречи.

— Поздравляю команду с победой. Мы играли сегодня серьезно — впрочем, как всегда. Мы старались использовать широкую ротацию, разделить игровое время. Больше всех — 21:42 — у нас сегодня провел на паркете Виталий. При всем уважении к «Енисею», мы доминировали на протяжении всего матча, — цитирует официальный сайт ЦСКА Итудиса.

Хочу также сказать несколько слов об ужасной трагедии, случившейся вчера. Мы, наши дети, каждый день посещаем такие современные торговые центры — а тот, в котором случился пожар, если не ошибаюсь, открыт в 2013-м. У нас есть надежда на то, что люди, открывающие эти центры, действуют по всем нормам безопасности, мы доверяем им. Надеюсь, подобное больше не повторится. Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.