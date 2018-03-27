Окулов: даже в оптимальном составе «Енисею» было бы сложно выиграть у ЦСКА

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал поражение своих подопечных от ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (73:108).

«ЦСКА заслуженно победил. Думаю, что даже в оптимальном составе — а у нас сегодня не было трёх игроков стартовой пятёрки — было бы сложно выиграть у ЦСКА. Кто-то у нас очень старался, кто-то провёл не лучшую игру. Могли бы, наверное, выступить лучше, но всё же класс соперника значительно выше. Общее впечатление от матча получилось не очень хорошее. Важно, что многие участники матча сумели обойтись без травм, и это важно. Надеюсь, это поможет ЦСКА. Желаю им удачи в Евролиге», — приводит слова Окулова официальный сайт Единой лиги ВТБ.