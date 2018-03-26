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Колесников: у УНИКСа грандиозные планы в Единой лиге ВТБ — дай бог, победим
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Колесников: у УНИКСа грандиозные планы в Единой лиге ВТБ — дай бог, победим 

Р-Спорт 3 часа назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Защитник казанского УНИКСа Евгений Колесников заявил РИА Новости, что у баскетболистов «грандиозные планы» в Единой лиге ВТБ — победа в «Финале четырех».
УНИКС в понедельник в гостях обыграл подмосковные «Химки» со счетом 83:80. Казанцы с 15 победами в 16 матчах возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.
"У нас стоит задача выиграть «регулярку» Лиги ВТБ, это по силам. Но на «регулярке» сезон не заканчивается. Все основное впереди, плей-офф. После плей-офф у нас грандиозные планы — «Финал четырех» и, дай бог, победим", — сказал Колесников корреспонденту РИА Новости.
"Игра против «Химок» складывалась ровно. Мы постоянно имели преимущество, увеличивали разницу, но в конце матча чуть-чуть не забили свои мячи. После третьей четверти мы, возможно, немного расслабились. Пропустили пару мячей с фолом, соответственно «Химки» уцепились за этот момент и начали догонять нас. Они почувствовали уверенность, и концовка матча уже была нервная", — добавил собеседник агентства.
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