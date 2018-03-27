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Олег Окулов: «Енисей» мог сыграть лучше, но класс ЦСКА намного выше"
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Олег Окулов: «Енисей» мог сыграть лучше, но класс ЦСКА намного выше" 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Енисея» Олег Окулов считает, что ЦСКА заслужил победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Армейцы оказались сильнее со счетом 108:73. По словам Окулова, его команда могла показать более качественную игру в прошедшей встрече.
— ЦСКА заслуженно победил. Думаю, что даже в оптимальном составе — а у нас сегодня не было трех игроков стартовой пятерки — было бы сложно выиграть у ЦСКА. Кто-то у нас очень старался, кто-то провел не лучшую игру. Могли бы, наверное, выступить лучше, но все же класс соперника значительно выше. Общее впечатление от матча получилось не очень хорошее. Важно, что многие участники матча сумели обойтись без травм, и это важно. Надеюсь, это поможет ЦСКА. Желаю им удачи в Евролиге.
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