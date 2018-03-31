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«Чикаго» переиграл «Орландо» и прервал семиматчевую серию поражений в НБА
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«Чикаго» переиграл «Орландо» и прервал семиматчевую серию поражений в НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Чикаго Буллз» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Орландо, завершилась со счетом 90:82 в пользу гостей. В составе победителей самыми результативными игроками стали Лаури Маркканен и Шон Килпатрик, набравшие по 13 очков.
"Чикаго" прервал семиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Орландо Мэджик" (США, Орландо) — «Чикаго Буллз» (США, Чикаго) — 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24)
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