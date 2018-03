Берк — четвертый игрок «Нью-Йорка», набравший в одной игре 40 очков и сделавший 10 передач

Баскетболист «Нью-Йорка» Трей Берк стал четвертым игроком в истории команды за последние 50 лет, который набрал в одном матче как минимум 40 очков и совершил 10 передач.

Подобную результативность Берк показал в матче с «Шарлотт» (128:137 ОТ). Любопытно, что три предыдущих игрока «Нью-Йорка», набравших 40 и совершивших 10 передач, тоже отметились подобным достижением в марте.

Courtesy of @EliasSports: Trey Burke is the 4th Knicks player in the last 50 seasons with at least 40 points and 10 assists. For some reason, they've all done it in March. pic.twitter.com/C9C5uWFWrE

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 марта 2018 г.