Трэй Бёрк набрал рекордные в карьере 42 очка

Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Трэй Бёрк в гостевом поединке регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (128:137 ОТ) обновил личный рекорд результативности, набрав 42 очка.

Также 25-летний баскетболист отдал 12 результативных передач, собрал подбор и совершил перехват, допустив 2 потери.

Стоит отметить, что Бёрк реализовал 19 из 31 броска с игры, включая 3 из 9 трёхочковых. Со штрафной линии защитник не промахнулся ни разу, набрав одно очко.

Видео доступно на официальной странице «Нью-Йорка» в социальной сети «Инстаграм».