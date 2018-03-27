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Трэй Бёрк набрал рекордные в карьере 42 очка
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Трэй Бёрк набрал рекордные в карьере 42 очка 

Чемпионат.com 1 час назад
Разыгрывающий защитник «Нью-Йорк Никс» Трэй Бёрк в гостевом поединке регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (128:137 ОТ) обновил личный рекорд результативности, набрав 42 очка.
Также 25-летний баскетболист отдал 12 результативных передач, собрал подбор и совершил перехват, допустив 2 потери.
Стоит отметить, что Бёрк реализовал 19 из 31 броска с игры, включая 3 из 9 трёхочковых. Со штрафной линии защитник не промахнулся ни разу, набрав одно очко.
Видео доступно на официальной странице «Нью-Йорка» в социальной сети «Инстаграм».
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