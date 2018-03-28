«Кливленд» проиграл в Майами, «Хьюстон» обыграл «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НБА «Майами» на домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Келли Олиник , в его активе 19 очков. У гостей больше всех набрал Леброн Джеймс — 18 очков.

В параллельном матче «Хьюстон» переиграл «Чикаго» — 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29), «Портленд» одержал победу в Новом Орлеане — 107:103 (20:24, 26:25, 25:26, 36:38), а «Даллас» выиграл у «Сакраменто» — 103:97 (25:20, 28:25, 22:25, 28:27).