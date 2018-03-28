Ещё
«Кливленд» проиграл в Майами, «Хьюстон» обыграл «Чикаго»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Кливленд» проиграл в Майами, «Хьюстон» обыграл «Чикаго» 

Советский спорт 23 минуты назад
В матче регулярного чемпионата НБА «Майами» на домашней площадке обыграл «Кливленд» со счетом 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20).
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Келли Олиник, в его активе 19 очков. У гостей больше всех набрал Леброн Джеймс — 18 очков.
В параллельном матче «Хьюстон» переиграл «Чикаго» — 118:86 (31:23, 29:16, 27:18, 31:29), «Портленд» одержал победу в Новом Орлеане — 107:103 (20:24, 26:25, 25:26, 36:38), а «Даллас» выиграл у «Сакраменто» — 103:97 (25:20, 28:25, 22:25, 28:27).
Советский спорт: последние новости
Остон Мэттьюз: Исхожу из того, что завтра выйду на лед Димитрис Итудис: Первое место ЦСКА – не данность, оно заслужено всеми игроками Дэвид Блатт: Матч «Локомотив-Кубань» - «Дарушафака» станет украшением европейского клубного сезон
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами13
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение