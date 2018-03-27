Два очка Копитара и «сухарь» Куика принесли «Лос-Анджелесу» победу над «Калгари» 

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Калгари Флэймз в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Нападающий „королей“ Анже Копитар забил гол и отдал результативную передачу, доведя свой лицевой счет в текущем сезоне до 88 (34+45) очков. Голкипер „Лос-Анджелеса“ Джонатан Куик отразил все 23 броска по своим воротам, оформив „сухарь“.
Это поражение стало для „Флэймз“ шестым подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
»Лос-Анджелес” — «Калгари» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) Голы: Фанеф (Кемпе), 24:04 — 1:0; Копитар (Фанеф, Браун), 31:55 — 2:0; Картер (Копитар, Браун), 48:24 — 3:0.