НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли спасительный трёхочковый разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, эффектный разворот защитника «Детройт Пистонс» Иша Смита, а также сокрушительные данки центрового «Детройта» Андре Драммонда, защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррея и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Самым результативным игроком минувшего дня стал защитник «Нью-Йорк Никс» Трэй Бёрк, набравший 42 очка.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.