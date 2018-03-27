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Сокрушительные данки Эмбиида и Драммонда — в топ-5 дня в НБА
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Сокрушительные данки Эмбиида и Драммонда — в топ-5 дня в НБА 

Чемпионат.com 55 минут назад
НБА представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли спасительный трёхочковый разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кембы Уокера, эффектный разворот защитника «Детройт Пистонс» Иша Смита, а также сокрушительные данки центрового «Детройта» Андре Драммонда, защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррея и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
Самым результативным игроком минувшего дня стал защитник «Нью-Йорк Никс» Трэй Бёрк, набравший 42 очка.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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