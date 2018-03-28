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Разыгрывающий «Лейкерс» Айзея Томас перенесет операцию на бедре
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Разыгрывающий «Лейкерс» Айзея Томас перенесет операцию на бедре 

SPORT24.ru 1 час назад
Об этом сообщила пресс-служба команды из Лос-Анджелеса в Твиттере. Сроки восстановления будут объявлены после операции.
Томас пропустил несколько последних игр «Лейкерс» из-за болей в бедре. Ранее баскетболист летал в Нью-Йорк, чтобы пройти углубленное обследование и выбрать вариант реабилитации.
Томас перешел в «Лейкерс» из «Кливленда» по ходу текущего сезона. «Кливленд» обменял Томаса, а также форварда Ченнинга Фрая и пик первого раунда драфта в «Лейкерс» на Джордана Кларксона и Лэрри Нэнса.
В составе «Лейкерс» Томас провел 17 матчей, набирая 15,6 очка и 5,0 передачи в среднем за игру.
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 Ещё 2 источника 
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