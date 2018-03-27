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Баскетболист «Лайкерс» Айзея Томас отправился в Нью-Йорк для лечения травмы
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Баскетболист «Лайкерс» Айзея Томас отправился в Нью-Йорк для лечения травмы 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Разыгрывающий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Айзея Томас покинул расположение команды и отправился в Нью-Йорк для лечения травмы бедра, сообщает ESPN.
Томас не играл в последних двух матчах «Лейкерс» и покинул команду после выездной игры с «Детройт Пистонс», которая состоялась в понедельник. Сообщается, что в Нью-Йорке 29-летний баскетболист проведет консультации с врачами и выберет программу лечения.
В текущем сезоне Айзея Томас провел 32 матча, в которых в среднем набирал по 15,6 очка и делал по пять передач.
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