Баскетболист «Лайкерс» Айзея Томас отправился в Нью-Йорк для лечения травмы

Разыгрывающий защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Айзея Томас покинул расположение команды и отправился в Нью-Йорк для лечения травмы бедра, сообщает ESPN.

Томас не играл в последних двух матчах «Лейкерс» и покинул команду после выездной игры с «Детройт Пистонс», которая состоялась в понедельник. Сообщается, что в Нью-Йорке 29-летний баскетболист проведет консультации с врачами и выберет программу лечения.

В текущем сезоне Айзея Томас провел 32 матча, в которых в среднем набирал по 15,6 очка и делал по пять передач.