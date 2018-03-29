Букмекеры оценили шансы «Химок» в домашнем мате Евролиги с «Фенербахче»

29 марта состоится матч 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Химками» с Алексеем Шведом в составе и «Фенербахче». Начало — в 18:45 мск.

Букмекеры сомневаются в успехе «Химок» и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 2.20. Шансы турецкого клуба оценены в 1.75, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 17.50.

Ставку на победу «Фенербахче» с учётом ОТ можно сделать за 1.72, а на победу «Химок» — за 2.15.

Коэффициент на ТБ 162,5 очка — 2.45, а на ТМ 162,5 очка — 1.53.