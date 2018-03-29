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Швед установил новый рекорд Евролиги по количеству набранных очков за сезон
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Швед установил новый рекорд Евролиги по количеству набранных очков за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: bckhimki.ru
В эти минуты в Мытищах проходит матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Химками» и «Фенербахче». В ходе первой четверти поединка защитник хозяев Алексей Швед установил новый рекорд турнира по количеству набранных очков за один сезон.
Точный трёхочковый Шведа помог ему достигнуть отметки в 612 набранных очков. Предыдущее достижение принадлежало экс-баскетболисту казанского УНИКСа Киту Лэнгфорду — 609 очков.
Эпизод, в котором Швед установил новый рекорд Евролиги, можно посмотреть на официальной странице турнира в «Твиттере».
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