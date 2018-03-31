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Экс-тренер «Ростова»: матч желто-синих с ЦСКА будет очень интересным
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Экс-тренер «Ростова»: матч желто-синих с ЦСКА будет очень интересным 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о предстоящей игре желто-синих против ЦСКА в матче РФПЛ. Слова эксперта приводит RT.
"Будет сложно. Армейцы в последнее время хороши. Причём они давно так интересно не выглядели. В начале сезона игра ЦСКА была очень неубедительна, а сейчас все прекрасно.
Игроки отлично готовы функционально, у команды есть движение. Встреча в Ростове-на-Дону будет очень интересной. Надеюсь, она станет украшением тура", — сказал Балахнин.
Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 1 апреля в 19.00 мск.
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