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Карпин: для «Ростова» все оставшиеся матчи — принципиальные
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Карпин: для «Ростова» все оставшиеся матчи — принципиальные 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о важности домашнего матча 24-тура РФПЛ с ЦСКА.
«С чего вы взяли, что ЦСКА для меня принципиальный соперник? Я был в «Спартаке», и, естественно, для «Спартака» ЦСКА является принципиальным соперником. А сейчас для меня принципиальные соперники все, начиная от «Краснодара» и заканчивая последним туром с Тулой. Теперь — ЦСКА. Все эти матчи для меня и «Ростова» принципиальны.
Для любого тренера перерыв на матчи сборных — это проблема. Больше мешают не сами игры, потому что травмированных, кроме Зуева, нет. У него небольшое повреждение, а остальные вернулись здоровыми. То, что три основных игрока-исландца так надолго улетали, перенесли нагрузку, смену часовых поясов, вызывает какие-то опасения», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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