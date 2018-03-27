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«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с М. Бруксом
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«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с М. Бруксом 

Чемпионат.com 3 часа назад
Руководство «Мемфис Гриззлиз» планирует подписать 10-дневный контракт с атакующим защитником Маршоном Бруксом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Брукс — 25-й номер драфта НБА 2011 года. Предыдущие три года он выступал в чемпионате Китая, до поездки на Дальний Восток один год он провёл в «Милане».
Игрок покинул США в 2014 году, за три сезона в НБА Брукс успел поиграть за «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в регулярных чемпионатах он провёл 164 матча, набирая в них 7,7 очка, собирая 2,2 подбора и совершая 1,4 передачи в среднем.
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