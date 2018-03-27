Баскетболист «Портленда» Тёрнер оштрафован на десять тысяч долларов

Баскетболист «Портленда» Эван Тёрнер оштрафован НБА на десять тысяч долларов за неуместный жест в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити», сообщает The Score.

Тёрнер допустил неуместный жест за 4 с небольшим минуты до конца третьей четверти матча, который состоялся в воскресенье в Оклахома-Сити и завершился победой гостей со счетом 108:105. Спустя минуту на площадке вспыхнула стычка между игроками обеих команд, в которой поучаствовал Тёрнер.

Тёрнер в нынешнем сезоне в среднем за игру набирает 8 очков, делает 3,1 подбора и 2,2 передачи.