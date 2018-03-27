Данк Хряпы через Браймо в bwin топ-10 недели в Лиге ВТБ 

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам 21-й игровой недели турнира. На третьем месте рейтинга эпизод с участием игроков «Химок» Алексея Шведа и Вячеслава Зайцева — первый отдал передачу, а второй, воспользовавшись ею, вколотил эффектный данк в кольцо УНИКСа.
На втором месте пас Виталия Фридзона на Андрея Воронцевича, после которого тот забил данк в матче с «Енисеем». Лучшим моментом недели стал данк форварда ЦСКА Виктора Хряпы, который он вколотил в кольцо «Енисея» через Сулеймана Браймо.
Всю подборку моментов bwin топ-10 можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube.