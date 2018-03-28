«Вашингтон» победил «Сан-Антонио»

В первом матче очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон Уизардс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и одержал убедительную победу со счётом 116:106 (21:24, 38:21, 29:21, 28:40). Для «Вашингтона» этот успех стал первым за четыре игры.

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Вашингтона» Маркифф Моррис , набравший 15 очков.

И «Сан-Антонио», и «Вашингтон» после этого матча занимают шестые места в Западной и Восточной конференциях соответственно.