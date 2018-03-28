Ещё
«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», уступая 0:3, Панарин набрал 2 очка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», уступая 0:3, Панарин набрал 2 очка 

Чемпионат.com 18 минут назад
В очередном матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Коламбус Блю Джекетс» и потерпел крупное поражение, ведя со счётом 3:0 по ходу матча — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1).
Активное участие в возвращении «Коламбуса» в игру принял российский нападающий Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Голкипер «мундиров» Сергей Бобровский сделал 22 сейва.
Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев результативными действиями не отметился.
Лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка. Всего в его активе 102 (40+62) очка и 6 баллов преимущества перед ближайшим преследователем, которым является россиянин Никита Кучеров.
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Палмьери и три очка Холла помогли «Нью-Джерси» обыграть «Каролину» Матч Кубка Гагарина "Салават Юлаев" – "Трактор" начнется с минуты молчания «Металлург» ищет главного тренера, Козлову предложена роль ассистента
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами12
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение