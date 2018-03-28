«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», уступая 0:3, Панарин набрал 2 очка 

В очередном матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Коламбус Блю Джекетс» и потерпел крупное поражение, ведя со счётом 3:0 по ходу матча — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1).
Активное участие в возвращении «Коламбуса» в игру принял российский нападающий Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка. Голкипер «мундиров» Сергей Бобровский сделал 22 сейва.
Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев результативными действиями не отметился.
Лучший бомбардир лиги Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка. Всего в его активе 102 (40+62) очка и 6 баллов преимущества перед ближайшим преследователем, которым является россиянин Никита Кучеров.