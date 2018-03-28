«Коламбус» разгромил «Эдмонтон», уступая 0:3, Панарин набрал 2 очка

В очередном матче игрового дня «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Коламбус Блю Джекетс» и потерпел крупное поражение, ведя со счётом 3:0 по ходу матча — 3:7 (3:3, 0:3, 0:1).