«Торонто» победил «Денвер», «Нью-Орлеан» уступил «Портленду»

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал центровой «Наггетс» Никола Йокич , оформивший дабл-дабл (29 очков, 16 подборов и 8 передач).

«Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Портленд Трэйл Блейзерс» со счётом 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36).