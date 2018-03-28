Ещё
«Торонто» победил «Денвер», «Нью-Орлеан» уступил «Портленду»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Торонто» победил «Денвер», «Нью-Орлеан» уступил «Портленду» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА.
«Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 114:110 (25:23, 33:35, 24:27, 32:25).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл (29 очков, 16 подборов и 8 передач).
«Нью-Орлеан Пеликанс» дома уступил «Портленд Трэйл Блейзерс» со счётом 103:107 (24:20, 25:26, 26:25, 28:36).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 41 очко.
Чемпионат.com: последние новости
«Вашингтон» победил «Сан-Антонио» 34 очка Хардена помогли «Хьюстону» победить «Миннесоту» Обзор игрового дня НХЛ. 24 марта 2018 года. Кузнецов забил после травмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черчесов оценил игру сборной с французами13
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Соперник России на ЧМ проиграл Греции
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение