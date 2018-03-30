Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по очкам в одном сезоне

В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 97-е очко в нынешнем сезоне. Это повторение четвёртого результата в истории клуба по очкам в одном сезоне ( Стивен Стэмкос , сезон-2011/12). Больше 97 баллов за сезон набирали только два игрока в истории «молний»: Винсент Лекавалье (107 в сезоне-2006/07) и дважды Мартен Сен-Луи (102, сезон-2006/07 и 99, сезон-2010/11). Посмотреть видео передачи Кучерова также можно в официальном «твиттере» «Тампы».