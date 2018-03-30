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Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по очкам в одном сезоне
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Никита Кучеров вышел на 4-е место в истории «Тампы» по очкам в одном сезоне 

Чемпионат.com 46 минут назад
В Бостоне в «Ти-Ди Гарден» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хозяева одержали победу со счётом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1).
Российский нападающий «Тампы»Никита Кучеров отметился результативной передачей и набрал 97-е очко в нынешнем сезоне. Это повторение четвёртого результата в истории клуба по очкам в одном сезоне (Стивен Стэмкос, сезон-2011/12). Больше 97 баллов за сезон набирали только два игрока в истории «молний»: Винсент Лекавалье (107 в сезоне-2006/07) и дважды Мартен Сен-Луи (102, сезон-2006/07 и 99, сезон-2010/11).
Посмотреть видео передачи Кучерова также можно в официальном «твиттере» «Тампы».
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