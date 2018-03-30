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Дабл-дабл Олдриджа принес «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой»
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Дабл-дабл Олдриджа принес «Сан-Антонио» победу над «Оклахомой» 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Сан-Антонио Сперс» нанес поражение «Оклахоме-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 103:99, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал ЛаМаркус Олдридж, отличившийся дабл-даблом (25 очков, 11 подборов). У «Оклахомы» Пол Джорж набрал 26 баллов.
"Шпоры" смогли выиграть после двух поражений подряд. "Тандер" уступили во второй игре кряду.
В другом матче дня «Майями» выиграл у «Чикаго» (103:92).
НБА. Регулярный чемпионат "Сан-Антонио Сперс" (Сан-Антонио) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома) — 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)
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