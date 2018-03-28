«Ванкувер» победил «Анахайм», Голдобин очков не набрал

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» и одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

Этот успех стал для «косаток» третьим в последних четырёх матчах. «Анахайм» потерпел второе поражение в 7 играх.

Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин за 15 минут 47 секунд на льду нанёс 2 броска в створ.

«Анахайм» после этой неудачи опустился на седьмое место в Западной конференции. Столько же очков (91) у расположившегося на восьмой строчке «Лос-Анджелес Кингз».

Занимающий девятое место «Колорадо Эвеланш» набрал 90 очков и имеет на 1 игру меньше.