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«Ванкувер» победил «Анахайм», Голдобин очков не набрал
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«Ванкувер» победил «Анахайм», Голдобин очков не набрал 

Чемпионат.com 3 часа назад
В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду принимал «Анахайм Дакс» и одержал победу со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
Этот успех стал для «косаток» третьим в последних четырёх матчах. «Анахайм» потерпел второе поражение в 7 играх.
Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин за 15 минут 47 секунд на льду нанёс 2 броска в створ.
«Анахайм» после этой неудачи опустился на седьмое место в Западной конференции. Столько же очков (91) у расположившегося на восьмой строчке «Лос-Анджелес Кингз».
Занимающий девятое место «Колорадо Эвеланш» набрал 90 очков и имеет на 1 игру меньше.
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