Дуэйн Уэйд: Это одна из лучших наших игр с точки зрения защиты после моего возвращения

«Мы здорово поработали. Это одна из лучших наших игр с точки зрения защиты после моего возвращения в „Хит“. Тут не может быть двух мнений», — цитирует Уэйда ESPN.