Холидэй оформил первый трипл-дабл в сезоне

Разыгрывающий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (103:107) оформил трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 11 результативных передач за 40 минут.

Холидэй реализовал 9 из 17 бросков с игры. Со штрафной линии Джру набрал три очка, не промахнувшись ни разу.

Стоит отметить, что этот трипл дабл-дабл стал для 27-летнего разыгрывающего первым в нынешнем сезоне и третьим в карьере.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.