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Холидэй оформил первый трипл-дабл в сезоне
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Холидэй оформил первый трипл-дабл в сезоне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Разыгрывающий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (103:107) оформил трипл-дабл из 21 очка, 11 подборов и 11 результативных передач за 40 минут.
Холидэй реализовал 9 из 17 бросков с игры. Со штрафной линии Джру набрал три очка, не промахнувшись ни разу.
Стоит отметить, что этот трипл дабл-дабл стал для 27-летнего разыгрывающего первым в нынешнем сезоне и третьим в карьере.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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