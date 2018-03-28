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Дюрант намерен сыграть в четверг в матче с «Милуоки»
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Дюрант намерен сыграть в четверг в матче с «Милуоки» 

Советский спорт 51 минуту назад
Обэтом сообщает ESPN.
Дюрэнт пропустил шесть игр подряд из-за перелома хрящевой части ребра. В отсутствие форварда «Уорриорз» одержали 2 победы и потерпели 4 поражения.
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