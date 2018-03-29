19 очков Шведа не спасли «Химки» в матче с «Фенербахче» 

«Химки» на домашней арене уступили «Фенербахче» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Первая половина встречи прошла в относительно равной борьбе и на большой перерыв команды ушли при счёте 38:37 в пользу хозяев.
Во второй половине «Фенербахче» захватил инициативу и к концу третьей четверти повёл в счёте с разницей в шесть очков — 59:53. В заключительном игровом отрезке стамбульцы упрочили лидерство, оформив победу со счётом 73:64.
Самым результативным в составе победителей стал Брэдли Уонамейкер, набравший 14 очков, у «Химок» 19 очков в активе Алексея Шведа. Последний в отчётном поединке установил новый рекорд Евролиги по количеству набранных очков за один сезон.