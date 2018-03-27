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5 новичков набрали 50+ очков в НХЛ впервые с сезона 2005/06
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5 новичков набрали 50+ очков в НХЛ впервые с сезона 2005/06 

SPORT24.ru 27 марта 2018
В текущем сезоне НХЛ 5 новичков достигли отметки 50 очков. Это удалось форвардам Мэтью Барзэлу («Айлендерс», 76 очков), Клэйтону Келлеру («Аризона», 61 очко), Янни Гурде («Тампа», 58 очков), Броку Босеру («Ванкувер», 55 очков) и Кайлу Коннору («Виннипег», 50 очков).
В последний раз такая ситуация имела место в сезоне 2005/06, когда больше 50 очков набрали Александр Овечкин, Сидни Кросби, Брэд Бойес, Юсси Йокинен и Марек Сватош.
Шансы набрать 50 очков в этом сезоне есть также у Нико Хишира («Нью-Джерси», 49 очков) и Алекса Дебринкета («Чикаго», 48).
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