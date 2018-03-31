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«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал
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«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).
Второй бомбардир лиги российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров очков не набрал. Защитник гостей Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отдал голевую передачу и подрался со Стивеном Стэмкосом. Одноклубник Бучневича Владислав Наместников результативными действиями не отметился, заработав 2 минуты штрафа.
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