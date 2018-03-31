«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров очков не набрал

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:7 (1:0, 0:2, 2:5).