«Нью-Орлеан» — второй клуб в истории НБА, четыре игрока которого оформили трипл-дабл в одном сезоне

«Нью-Орлеан Пеликанс» стал вторым клубом в истории НБА, четырем игрокам которого удалось оформить трипл-дабл в одном регулярном сезоне. Ранее это удавалось лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» (в сезоне-1973/74). Об этом сообщает «твиттер» NBA.com/Stats.

Сегодня «Нью-Орлеан», однако защитник «пеликанов» Джру Холидэй записал на свой счет 21 очко, 11 подборов и 11 результативных передач.