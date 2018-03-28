«Нью-Орлеан Пеликанс» стал вторым клубом в истории НБА, четырем игрокам которого удалось оформить трипл-дабл в одном регулярном сезоне. Ранее это удавалось лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» (в сезоне-1973/74). Об этом сообщает «твиттер» NBA.com/Stats.
Сегодня «Нью-Орлеан», однако защитник «пеликанов» Джру Холидэй записал на свой счет 21 очко, 11 подборов и 11 результативных передач.
До него в текущем сезоне три игрока «пеликанов» оформляли трипл-дабл — центровой Демаркус Казинс, мощный форвард Энтони Дэвис и разыгрывающий защитник Рэджон Рондо.