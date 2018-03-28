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Нэш и Адетокунбо пожонглировали мячом головой
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Нэш и Адетокунбо пожонглировали мячом головой 

SPORT24.ru 56 минут назад
Двукратный MVP НБА Стив Нэш и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пожонглировали футбольным мячом. Баскетболисты передавали друг другу мяч ударами головой и продержались 94 удара.
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