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«Нижний Новгород» победил «Умана Рейер», но вылетел из Кубка Европы по баскетболу
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«Нижний Новгород» победил «Умана Рейер», но вылетел из Кубка Европы по баскетболу 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 28 марта. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своей площадке со счетом 94:90 обыграл итальянский «Умана Рейер» во втором матче 1/4 финала Кубка Европы, но вылетел из турнира.
Первая встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу итальянской команды, по итогам двух матчей «Умана Рейер» вышел в 1/2 финала Кубка Европы.
Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Стеван Еловац, набравший 38 очков, у «Умана Рейер» больше всех очков набрал разыгрывающий Маркес Хайнс — 21.
В полуфинале «Умана Рейер» встретится с победителем пары «Морнар Бар» (Черногория) — «Донар» (Нидерланды). Первые матчи запланированы на 11 апреля, ответные — на 18 апреля.
Действующим победителем Кубка Европы является французский «Нантер».
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