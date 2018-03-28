«Нижний Новгород» победил «Умана Рейер», но вылетел из Кубка Европы по баскетболу

ТАСС , 28 марта. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своей площадке со счетом 94:90 обыграл итальянский «Умана Рейер» во втором матче 1/4 финала Кубка Европы, но вылетел из турнира.

Первая встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу итальянской команды, по итогам двух матчей «Умана Рейер» вышел в 1/2 финала Кубка Европы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Стеван Еловац, набравший 38 очков, у «Умана Рейер» больше всех очков набрал разыгрывающий Маркес Хайнс — 21.

В полуфинале «Умана Рейер» встретится с победителем пары «Морнар Бар» (Черногория) — «Донар» (Нидерланды). Первые матчи запланированы на 11 апреля, ответные — на 18 апреля.

Действующим победителем Кубка Европы является французский «Нантер».