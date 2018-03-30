«Миннесота» крупно победила «Даллас», у Радулова «-2»

Во встрече регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» переиграл «Даллас Старз». Матч состоялся в Сент-Поле в «Эксел Энерджи-центре» и завершился уверенной победой хозяев — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).