Теодосич из-за травмы выбыл на неопределенный срок

Разыгрывающий «Клипперс» Милош Теодосич из-за травмы стопы левой ноги выбыл из строя, сообщает в Твиттере журналист Los Angeles Times Брэд Тернер. Игрок получил повреждение в победном матче регулярного чемпионата НБА (105:98) против «Милуоки».

По информации источника, сроки восстановления 31-летнего серба, который ранее выступал за ЦСКА, пока не определены. Ближайшее повторное обследование Теодосича запланировано на 13 апреля.

В этом сезоне Теодосич принял участие в 45 матчах «регулярки», набирая в среднем 9,5 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 4,6 передачи.

Clippers announce that Milos Teodosic has a torn plantar fascia in his left foot, is out indefinitely and will be re-evaluated in two weeks.

— Brad Turner (@BA_Turner) 30 марта 2018 г.