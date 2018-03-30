Ещё
Теодосич из-за травмы выбыл на неопределенный срок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Теодосич из-за травмы выбыл на неопределенный срок 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Разыгрывающий «Клипперс» Милош Теодосич из-за травмы стопы левой ноги выбыл из строя, сообщает в Твиттере журналист Los Angeles Times Брэд Тернер. Игрок получил повреждение в победном матче регулярного чемпионата НБА (105:98) против «Милуоки».
По информации источника, сроки восстановления 31-летнего серба, который ранее выступал за ЦСКА, пока не определены. Ближайшее повторное обследование Теодосича запланировано на 13 апреля.
В этом сезоне Теодосич принял участие в 45 матчах «регулярки», набирая в среднем 9,5 очка, совершая 2,8 подбора и отдавая 4,6 передачи.
Clippers announce that Milos Teodosic has a torn plantar fascia in his left foot, is out indefinitely and will be re-evaluated in two weeks.
— Brad Turner (@BA_Turner) 30 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
ЦСКА в гостях уступил "Жальгирису" Павел Астахов: "Химки" прибавят в плей-офф" "Милуоки" переиграл "Голден Стэйт"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника35
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Краснодар» мог продать Смолова в «Зенит» за €40 млн
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение