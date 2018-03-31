«Чикаго» победил «Орландо», прервав серию из 7 поражений 

Завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Чикаго Буллз» и уступил со счётом 82:90 (24:30, 20:27, 25:9, 13:24). Для «Чикаго» эта победа стала первой в восьми играх. «Орландо» потерпел десятое поражение в последних 12 матчах.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Орландо» Аарон Гордон, набравший 18 очков. Дабл-дабл оформил центровой «Мэджик» Никола Вучевич (12 очков и 14 подборов).
В составе победителей больше всех очков набрали форвард Лаури Маркканен и защитник Шон Килпатрик (по 13).