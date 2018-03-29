Ещё
«Орландо» уступил «Бруклину»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Орландо» уступил «Бруклину» 

Чемпионат.com 46 минут назад
Завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.
В составе «Бруклина» по дабл-даблу оформили разыгрывающий Д'Анджело Расселл (16 очков и 12 передач) и форвард Демарре Кэрролл (14 очков и 12 подборов).
Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов на площадку не выходил.
Чемпионат.com: последние новости
«Нью-Орлеан» обыграл «Индиану», у Дэвиса дабл-дабл «Юта» прервёт победную серию «Бостона» в НБА, уверены эксперты Окулов: даже в оптимальном составе «Енисею» было бы сложно выиграть у ЦСКА
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ139
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории4
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение