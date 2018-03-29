«Орландо» уступил «Бруклину»

Завершился первый матч очередного игрового дня в регулярном чемпионате НБА. «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и уступил со счётом 104:111 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26).

Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал центровой «Орландо» Никола Вучевич , оформивший дабл-дабл из 24 очков и 15 подборов.

В составе «Бруклина» по дабл-даблу оформили разыгрывающий Д'Анджело Расселл (16 очков и 12 передач) и форвард Демарре Кэрролл (14 очков и 12 подборов).