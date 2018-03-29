Рекордные 56 очков Таунса принесли «Миннесоте» победу над «Атлантой» 

«Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 126:114, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком встречи стал Карл Энтони Таунс, отличившийся дабл-даблом, набрав рекордные в карьере 56 очков и 15 подборов. У «Атланты» Торин Принс отметился 21 баллом.
"Волки" прервали серию поражений из двух матчей. «Хоукс» потерпели четвертое поражение кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — «Атланта Хоукс» (Атланта) — 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)