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Рекордные 56 очков Таунса принесли «Миннесоте» победу над «Атлантой»
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Рекордные 56 очков Таунса принесли «Миннесоте» победу над «Атлантой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 126:114, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком встречи стал Карл Энтони Таунс, отличившийся дабл-даблом, набрав рекордные в карьере 56 очков и 15 подборов. У «Атланты» Торин Принс отметился 21 баллом.
"Волки" прервали серию поражений из двух матчей. «Хоукс» потерпели четвертое поражение кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Миннесота Тимбервулвз" (Миннеаполис) — «Атланта Хоукс» (Атланта) — 126:114 (34:32, 31:25, 33:31, 28:26)
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