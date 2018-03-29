Рекордные 56 очков Таунса принесли «Миннесоте» победу над «Атлантой» 

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В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ

Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред

Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном

Российская гимнастика вызвала у финнов ужас

Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ