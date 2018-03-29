Таунс установил рекорд «Миннесоты», набрав 56 очков в матче с «Атлантой»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс установил рекорд клуба, а также личный рекорд результативности в одной игре, набрав 56 очков в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (126:114).

Таунс стал четвёртым игроком в истории «Тимбервулвзв», набравшим как минимум 50 очков в одном поединке. Ранее подобное удавалась Кевину Лаву (50), Кори Брюэру (50) и Мо Уильямсу (52).

В нынешнем сезоне центровой «Миннесоты» набирает по 20,7 очка, собирает по 12,2 подбора, отдаёт по 2,4 передачи, а также совершает по 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,3 минуты в среднем за игру.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.