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Таунс установил рекорд «Миннесоты», набрав 56 очков в матче с «Атлантой»
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Таунс установил рекорд «Миннесоты», набрав 56 очков в матче с «Атлантой» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс установил рекорд клуба, а также личный рекорд результативности в одной игре, набрав 56 очков в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (126:114).
Таунс стал четвёртым игроком в истории «Тимбервулвзв», набравшим как минимум 50 очков в одном поединке. Ранее подобное удавалась Кевину Лаву (50), Кори Брюэру (50) и Мо Уильямсу (52).
В нынешнем сезоне центровой «Миннесоты» набирает по 20,7 очка, собирает по 12,2 подбора, отдаёт по 2,4 передачи, а также совершает по 1,5 блок-шота и 0,8 перехвата за 35,3 минуты в среднем за игру.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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